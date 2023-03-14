Беспилотник ВСУ пытался атаковал Брянский химический завод, - Mash

Беспилотник ВСУ пытался атаковал Брянский химический завод в районе города Сельцо, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, БПЛА сбила российская система "Панцирь" в нескольких километрах от места предполагаемого удара. Место падения оцеплено, саперы изучают обломки.

Предположительно, дрон был запущен с территории Украины на границе с Брянской областью.

9 марта системой ПВО в районе поселка Навля Брянской области был сбит беспилотник ВСУ самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.