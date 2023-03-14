Екатеринбургский поджигатель отправится в колонию за гибель двух человек

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о поджоге и гибели двух человек. Пиромана отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался екатеринбуржец Юрий Балахнин. Как показало расследование, 28 февраля прошлого года пьяный мужчина поджег мусорный пакет у стены деревянного многоквартирного дома на улице Отдыха в уральской столице. В итоге дом вспыхнул и от отравления угарным газом скончались два человека. Также огнем было уничтожено имущество одного из жильцов на сумму более 730 тысяч рублей.

Как добавили в прокуратуре Свердловской области, в момент тушения пожара поджигатель также находился в толпе людей, собравшихся у горящего дома, и высказывал замечания сотрудникам МЧС относительно их работы. В ходе расследования он признал свою вину частично. Не отрицая сам факт поджога, мужчина пояснил, что якобы не знал, что дом жилой, и, соответственно, умысла на убийство людей не имел.

По ходатайству самого Балахнина дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Согласно их вердикту, вина уральца в убийстве не была доказана, так как, по их мнению, умысла на причинение смерти у него не было. По убеждению присяжных, гибель двух человек наступила вследствие неосторожных действий подсудимого, так как он действительно не знал, что в доме живут люди.

Кроме этого, присяжные признали Балахнина виновным в умышленном уничтожении имущества путем поджога, но посчитали, что он заслуживает снисхождения. Однако суд решил по-другому.

Юрий Балахнин признан виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Ближайшие 5,5 лет мужчина проведет в колонии общего режима.

Как пояснили в облсуде, приговор может быть обжалован только по процессуальным основаниям. А вердикт коллегии присяжных по вопросам виновности или невиновности обжалованию не подлежит.