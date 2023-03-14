Жителю Рязанской области грозит срок за дискредитацию армии через анекдот

Следственное управление МВД по Рязанской области 24 февраля возбудило против Василия Большакова уголовное дело о повторной дискредитации ВС России из-за публикации анекдота во "ВКонтакте".

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.3. Из-за публикации во "ВКонтакте" <...> Василий находится дома в городе Касимове Рязанской области. Действительно, поводом явилась публикация анекдота в ВК", - рассказал РБК адвокат фигуранта дела Андрей Курятников.

Анекдот был опубликован 9 ноября – в день, когда министр обороны Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области.

В прошлом июле Касимовский районный суд Рязанской области оштрафовал Большакова на 30 тыс. руб. за комментарии во "ВКонтакте". Тот "осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России", говорилось в постановлении.