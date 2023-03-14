В Челябинской области сотрудника предприятия подозревают в получении коммерческого подкупа
В Челябинской области начальник отдела капитального строительства предприятия подозревают в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, в 2020 году он получил от представителя коммерческой организации более 800 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ и оплату денежных средств по договору без осуществления надлежащего контроля.
В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.