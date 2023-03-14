Боярский заявил, что намерен завершить театральную карьеру из-за состояния здоровья

Актер Михаил Боярский признался, что планирует завершить актерскую карьеру по состоянию здоровья. Об этом сообщает "Пятый канал".

По словам Боярского, роли даются ему все сложнее. Артист связывает это с последствиями коронавирусной инфекции.

"Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу", - признался 73-летний актер.

Напомним, летом 2021 года Боярский опроверг слухи о госпитализации из-за коронавируса. При этом СМИ распространили информацию, что артиста якобы госпитализировали в Боткинскую больницу с COVID-19. В феврале того же года также сообщалось о его госпитализации. У артиста была повышенная температура и слабость. "Пятый канал" сообщил, что экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.