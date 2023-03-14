14 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.ru

В Перми выпороли одного из подростков, сжегших православную икону под нацистские лозунги

В Перми представители движения "Пермь. Северный человек" заставили извиняться подростка, который принимал участие в сожжении иконы и выпороли его ремнем, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись публичного извинения подростка и последовавшее за ним наказание опубликовано в telegram-канале. На видео юноша извиняется перед верующими и говорит, что его заставили участвовать в сожжении иконы. Также подросток говорит, что хочет "чтобы его выпороли, дабы такой ситуации не повторилось".

После этого юноша поворачивается спиной к камере и мужчина бьет его несколько раз ремнем.

В сообщении telegram-канала активистов также говорится, что на сегодняшний день трое из пяти молодых людей, принимавших участие в сожжении иконы, помещены в психиатрический диспансер.

"Взялись за это конкретно. Спуска давать этому точно не будем", - говорится в сообщении.

Напомним, видеоролик сожжения иконы под нацистские приветствия был опубликован в соцсетях 13 марта. На кадрах подростки матом оскорбляют христиан и святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, изображенную на иконе. Сперва молодые люди скрывающие лица под балаклавами, разрубают икону топором, потом сжигают ее на костре, а завершают видеоролик нацистскими приветствиями.

Полицейские в тот же день установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа. Планируется назначение необходимых экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Теги: икона, Анастасия Узорешительница, неонацизм, Гитлер, подростки



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