Главе Екатеринбурга и местным чиновникам подняли зарплату

Зарплаты главы Екатеринбурга Алексея Орлова, а также местных чиновников, будут увеличены. К такому решению депутаты гордумы пришли на сегодняшнем заседании.

Заработная плата градоначальника составит 3/4 должностного оклада, благодаря чему он будет получать почти на 25 тыс. больше. Зарплата чиновников также в среднем вырастет на 5%.

Проект поддержали не все. Депутаты КПРФ Виктория Ивачева и Роман Ступников предложили внести изменения, согласно которым размеры зарплаты главы города и председателя городской думы будут оставлены на прежнем уровне, однако 24 из 32 депутатов высказались против. Всего за законопроект проголосовало 29 депутатов, двое - против и один воздержался.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга рассказали, зачем градоначальнику и местным чиновникам повышать зарплаты: без этого никто не хочет работать.