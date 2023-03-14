14 Марта 2023
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Фото: lobal Look Press/Markiian Lyseiko/zumapress.com

"Голову не дают поднять": бойцы ЧВК "Вагнер" опровергли нехватку боеприпасов у ВСУ

Действующие на Бахмутском направлении штурмовики ЧВК «Вагнер» прокомментировали появившиеся в Сети заявления о якобы нехватке боеприпасов у украинских военнослужащих в Бахмуте.

По словам «музыкантов», оружие и снаряды у ВСУ имеются в избытке, артиллерия противника активно работает каждый день. Бойцы показали повреждения цехов в промышленной зоне Бахмута (предположительно на территории завода АЗОМ), где сейчас идут ожесточенные бои.

«Ну разве можно сказать, что у них мало боеприпасов? Артиллерия у них долбит ежедневно. Ежедневно десятки снарядов прилетают сюда, у них просто огромное количество боеприпасов и они пополняются ежедневно. Нашим бойцам даже головы поднять не дают, украинская армия долбит так, что мама не горюй», — заявил боец на видео, опубликованном в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Несмотря на сложность штурма промышленных объектов, бойцы ЧВК «Вагнер»» продвигаются вперед. Известно, что недавно под их контроль перешло помещение «Востокмаша», где в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский вручал награды военнослужащим ВСУ.

Тяжесть наступления на территории промзоны на севере Бахмута обусловлена развитой сетью подземных коммуникаций, в некоторых местах шахты уходят под землю на десятки этажей. «Вагнеровцы» ведут бои на глубине до 320 метров.

Теги: боеприпасы, чвк вагнер, всу, бахмут, музыканты, артиллерия



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