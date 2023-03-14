14 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

"Новые люди" предлагают запретить возбуждение дел за лайки в соцсетях

Фракция партии "Новые люди" в Госдуме подготовила законопроект, запрещающий возбуждать дела за лайки и реакции в соцсетях. Сейчас документ направлен в правительство на отзыв, передает РИА Новости.

"Верх абсурда – штрафовать людей за эмоции", - комментирует один из авторов проекта Антон Ткачев. Он добавил, что лайк – "не злостное планируемое преступление", и иногда люди ставят их "даже случайно или не вчитываясь в текст поста".

Ранее свою позицию по этому поводу озвучил Верховный суд: он отметил, что нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, "даже если такая информация признана экстремистским материалом".

Теги: новые люди, лайк, соцсети, запрет, госдума, законопроект



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