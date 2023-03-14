14 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Пашинян предупредил Путина об эскалации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что передал в понедельник в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о возможной эскалации в Нагорном Карабахе.

"Разговор с президентом Российской Федерации в основном был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе, и я подчеркнул, что в зоне ответственности российских миротворцев есть проблемы, и передал некоторую информацию", - приводит ТАСС заявление Пашиняна, сделанное сегодня на пресс-конференции.

Днем 13 марта пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся по инициативе армянской стороны телефонном разговоре Путина и Пашиняна. Разговор шел, в частности, о "реализации всего комплекса известных договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-22 гг.", включая обеспечение стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановление экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами.

Теги: Владимир Путин, Никол Пашинян, переговоры



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