14 Марта 2023
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Фото: instagram.com/ufc

Третье подряд поражение Петра Яна обрушило рейтинг уральского бойца в UFC

Американская организация UFC опубликовала обновленные рейтинги бойцов в различных весовых категориях. Заметные перестановки произошли в легчайшем дивизионе, где выступает представитель Екатеринбурга Петр Ян.

Напомним, в минувшие выходные в главном бою турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе Ян сразился с соперником из Грузии Мерабом Двалишвили. Их встреча продлилась все пять раундов, в итоге победу единогласным судейским решением одержал грузинский боец. Это поражение стало для Петра уже третьим подряд.

Сегодня в UFC, как и каждый раз после очередного турнира, выпустили обновленные рейтинги бойцов. Петр Ян, который еще два года назад был действующим чемпионом, потерял сразу две строчки среди спортсменов легчайшего дивизиона, спустившись со второго на четвертое место. На третью строчку поднялся представитель Эквадора Марлон Вера.

Второе место занял еще один обидчик Яна – американец Шон О'Мэлли. А Двалишвили поднялся с третьего на первое место – теперь выше него только американский чемпион Алджамейн Стерлинг.

Напомним, накануне Петр Ян впервые прокомментировал свое поражение Мерабу Двалишвили. Уральский боец намекнул, что, возможно, получил травму перед самим поединком, но отменять бой не стал.

Теги: Петр Ян, поражение, рейтинги, боец



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