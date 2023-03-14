14 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

Пермского велосипедиста осудили на восемь лет за нападение на девушек с ножом

Суд признал виновным 33-летнего жителя поселка Курашим Пермского муниципального района в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в отношении двух лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Днем, 8 мая 2022 года мужчина, находясь на берегу реки Бабка в Кукуштанском сельском поселении, набросился с ножом на двух незнакомых девушек. Преступление было совершено без каких либо причин. В диалог с потерпевшими он не вступал, конфликта между ними не было.

Ударив девушек ножом злоумышленник скрылся на велосипеде. Пострадавшие самостоятельно вернулись в дачный кооператив, куда приехали из Перми отдыхать, где им соседи оказали первую помощь и сообщили о произошедшем в экстренные службы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Теги: велосипедист, нож, нападение



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