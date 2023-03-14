14 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

В Минздраве придумали, как перестать продавать просроченные лекарства

Минздрав РФ считает целесообразным включить лекарства в эксперимент, исключающий техническую возможность продажи просроченных или контрафактных товаров. Такое предложение министерство внесло в проект доклада президенту Владимиру Путину о ходе разработки и внедрения системы автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, который был направлен в правительство 27 февраля.

Проект доклада есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил источник, близкий к организаторам эксперимента. Сведения о находящихся в обороте лекарствах уже есть в системе "Честный знак": маркировка препаратов стала обязательной в России с 1 июля 2020 г. В Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили, что готовы включить эту категорию в эксперимент по товарам с истекшим сроком годности при принятии соответствующего решения.

"На стоимости лекарств инициатива не отразится, так как значительных доработок учетных систем не потребуется, фактически нужно будет включить в системе всего лишь один параметр, соответствующий функционал в ней уже реализован", - заверяет представитель оператора системы маркировки.

По данным "Честного знака", в 2022 г. в России продавалось около 80 тыс. упаковок препаратов с истекшим сроком годности в месяц. В масштабах ежемесячного розничного оборота лекарств в России это мизерная доля: так, по данным консалтинговой компании DSM Group, в 2022 г. аптеки продавали за месяц в среднем более 370 млн упаковок.

Теги: Минздрав РФ, Владимир Путин, доклад, лекарства



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