В Челябинской области выявили источник загрязнения Шершневского водохранилища

Росприроднадзор выявил многочисленные нарушения природоохранного законодательства на очистных сооружениях МУП "Кулуевское ЖКХ" в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе межрегионального управления.

С января текущего года прокуратура региона проводит проверку по факту превышений гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в воде водозабора Шершневского водохранилища.

В марте прошли проверки на очистных сооружениях МУП "Кулуевское ЖКХ".

"Выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Также проведена проверка технических документов. Вся полученная информация по окончанию проверочных мероприятий будет передана в органы прокуратуры", - рассказали в ведомстве.