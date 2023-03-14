Кремль анонсировал мероприятие с Путиным в день годовщины присоединения Крыма

Президент России Владимир Путин по случаю годовщины присоединения Крыма проведет совещание и мероприятие. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет накануне", - приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что у президента запланированы мероприятия и в саму праздничную дату, 18 марта.

Напомним, в прошлом году Путин выступил в Лужниках на митинге-концерте, посвященном воссоединению Крыма с Россией. Президент в ходе своего выступления объяснил цели спецоперации на Украине.