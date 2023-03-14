14 Марта 2023
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Фото: t.me/aa_alikhanov

Губернатор Калининградской области побывал в зоне СВО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов съездил в зону СВО и передал бойцам нужное им оборудование.

"Вернулся из командировки в зону СВО. Посетил части 11 корпуса: 7 и 9 мотострелковые полки, 11 танковый полк, 244 артбригаду и 46 отдельный равездбатальон", - написал Алиханов в своем telegram-канале.

Он передал бойцам 60 тепловизионных прицелов, 16 квадрокоптеров с тепловизионными прицелами, 600 комплектов одежды и прочее.

"Поговорил с ребятами на месте: быт у них налажен, нужна поддержка с узкоспециальным оборудованием. Собрали новые заявки, будем помогать дальше", - подытожил Аоиханов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в зоне СВО(2023)|Фото: t.me/aa_alikhanov

Теги: Антон Алиханов, СВО, бойцы, солдаты



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