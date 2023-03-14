14 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Медкарточки членов семей участников СВО в Астраханской области промаркируют

Как сообщает пресс-служба правительства Астраханской области, дополнительная маркировка будет проставляться в медкарточках и региональной информационно-аналитической медицинской системе по членам семей участников СВО.

Это необходимо, чтобы на всех этапах оказания медицинской помощи, начиная с поликлиник, заканчивая стационарами и скорой медицинской помощью, работники сразу понимали, что помощь требуется данной категории граждан.

заседание, здравоохранение(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Решение о таких мерах было принято в министерстве здравоохранения Астраханской области в ходе совещания по вопросам оказания медицинской и психологической помощи членам семей, мобилизованных и погибших в ходе СВО. Уже разработан механизм взаимодействия минздрава с членами общественных организаций. Ведомство также получило списки семей, нуждающихся в помощи.В амбулаториях участникам СВО, их жёнам, детям и матерям помощь предоставляется в сокращенные сроки. В каждом учреждении назначен ответственный сотрудник, который занимается организацией этой работы.

регистратура(2018)|Фото:Накануне.RU

В регистратуре поликлиник региона пациентов направляют к ответственному медицинскому работнику, который курирует этапы и сроки предоставления помощи. Ожидание консультации узких специалистов и госпитализации не превышает трёх рабочих дней.

Напомним, для участников СВО и членов их семей также обеспечена психологическая помощь, консультация психиатра и реабилитация при подозрении на посттравматическое стрессовое расстройство в случае необходимости.

Теги: маркировка, члены семей участников сво, поликлиника, пациенты



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