Медкарточки членов семей участников СВО в Астраханской области промаркируют

Как сообщает пресс-служба правительства Астраханской области, дополнительная маркировка будет проставляться в медкарточках и региональной информационно-аналитической медицинской системе по членам семей участников СВО.

Это необходимо, чтобы на всех этапах оказания медицинской помощи, начиная с поликлиник, заканчивая стационарами и скорой медицинской помощью, работники сразу понимали, что помощь требуется данной категории граждан.

Решение о таких мерах было принято в министерстве здравоохранения Астраханской области в ходе совещания по вопросам оказания медицинской и психологической помощи членам семей, мобилизованных и погибших в ходе СВО. Уже разработан механизм взаимодействия минздрава с членами общественных организаций. Ведомство также получило списки семей, нуждающихся в помощи.В амбулаториях участникам СВО, их жёнам, детям и матерям помощь предоставляется в сокращенные сроки. В каждом учреждении назначен ответственный сотрудник, который занимается организацией этой работы.

В регистратуре поликлиник региона пациентов направляют к ответственному медицинскому работнику, который курирует этапы и сроки предоставления помощи. Ожидание консультации узких специалистов и госпитализации не превышает трёх рабочих дней.

Напомним, для участников СВО и членов их семей также обеспечена психологическая помощь, консультация психиатра и реабилитация при подозрении на посттравматическое стрессовое расстройство в случае необходимости.