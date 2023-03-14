Путин поприветствовал русофилов

Владимир Путин поприветствовал в телеграмме участников первого конгресса Международного движения русофилов.

В своем обращении президент России сообщает о "целенаправленном нагнетании антироссийской истерии во многих государствах", притеснении соотечественников и им сочувствующих.

"Мы высоко ценим вашу твёрдую решимость противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество", - заявил Путин.

Учредительный съезд движения русофилов проходит в Москве. Организаторы сообщают, что делегаты съезда будут представлять более 40 стран.