14 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменского живодера, зарубившего топором свою собаку, приговорили к исправительным работам

Тюменского живодера, зарубившего топором свою собаку, осудили за жестокое обращение с животными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Мировой суд Ленинского судебного района Тюмени приговорил 40-летнего мужчину к одному году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

По версии дознания, в январе 2023 года обвиняемый, находясь у себя в квартире, в ответ на агрессивное поведение собаки по отношению к нему, нанес несколько ударов топором по ее голове. В результате животное получило тяжелые увечья. С целью сокрытия преступления мужчина упаковал собаку в пакеты и выбросил в мусорный бак возле дома. Неравнодушные граждане достали собаку и передали в ветеринарную клинику. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи животному удалось спасти жизнь.

Напомним, инцидент произошел 13 января, в доме по ул. Бориса Щербины. Пес перенес несколько операций и потерял зрение. Сейчас о нем продолжают заботиться зоозащитники. Животному дали кличку Оскар. Волонтеры не верят в то, что собака проявила агрессию и считают это попыткой бывшего хозяина собаки избежать ответственности.

Теги: Оскар, собака, живодер



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