14 Марта 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

"График в силе": Розенбаум прокомментировал слухи о его здоровье

71-летний певец Александр Розенбаум прокомментировал ситуацию со своим здоровьем. Он не стал рассказывать подробностей об операции, которую ему, якобы, сделали накануне в Красноярске по поводу тромба нижней конечности.

"Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье!" – говорится в сообщении на официальной странице артиста во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что после концерта в Красноярске певец почувствовал боль в ноге, обратился в больницу, где у него диагностировали тромб и сделали экстренную операцию.

Теги: александр розенбаум, здоровье, госпитализация, гастроли



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