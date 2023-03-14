"График в силе": Розенбаум прокомментировал слухи о его здоровье

71-летний певец Александр Розенбаум прокомментировал ситуацию со своим здоровьем. Он не стал рассказывать подробностей об операции, которую ему, якобы, сделали накануне в Красноярске по поводу тромба нижней конечности.

"Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье!" – говорится в сообщении на официальной странице артиста во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что после концерта в Красноярске певец почувствовал боль в ноге, обратился в больницу, где у него диагностировали тромб и сделали экстренную операцию.