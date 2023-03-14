На Южном Урале агрохолдинг "Равис" опроверг ликвидацию дочерних предприятий

Генеральный директор агрохолдинга "Равис" Андрей Ишмаметьев опроверг информацию о ликвидации предприятий и массовых увольнениях, сообщили Накануне.RU в Федерация профсоюзов Челябинской области.

По словам Андрея Ишмаметьева, в связи с убыточностью некоторых направлений в обществах с ограниченной ответственностью рассматриваются варианты диверсификации и выхода предприятий на безубыточный уровень. "В отдельных случаях будет решаться вопрос о трудоустройстве сотрудников на основной площадке – птицефабрике "Равис" и в дочерних предприятиях", - подчеркнул он.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ликвидации сельхозпредприятия "Заря", которое входило в состав "Равис-птицефабрика Сосновская". К главе СКР обратился коллектив предприятия. Работники не согласны с решением собственника о его ликвидации. "Отмечается, что с прекращением деятельности предприятия многие семьи останутся без средств к существованию и жилья", - говорится в Telegram-канале Информационного центра СКР.