14 Марта 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбурге приступили к установке стелы "Город трудовой доблести"

В Екатеринбурге приступили к установке стелы "Город трудовой доблести". Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе городской администрации.

"Ведутся работы в соответствии с графиком производства работ, завершить работы планируется в июне", - добавили в мэрии.

Напомним, указ о введении в России почетного звания "Город трудовой доблести" подписал Владимир Путин. Екатеринбургу оно было присвоено летом 2020 года, тогда же это звание получил и Нижний Тагил. А в мае 2021 года звание получил Каменск-Уральский.

Памятник будет расположен на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой у киноконцертного театра "Космос". На установку стелы власти Свердловской области направят 50 млн рублей. Ранее глава уральской столицы Алексей Орлов показал эскизы будущей стелы.

Теги: Екатеринбург, установка, стела, Город трудовой доблести



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