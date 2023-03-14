Кинофонд Романа Абрамовича судится с продюсерской компанией, созданной Роднянским*

Фонд "Кинопрайм" Романа Абрамовича судится с кинокомпанией "Нон стоп Продакшн". В последней до недавнего времени была доля у продюсера Александра Роднянского* (*внесен в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ).

После начала СВО Роднянский* уехал из России и выступал с антивоенной позицией. После этого Фонд кино исключил "Нон стоп Продакшн" из числа потенциальных получателей бюджетных средств. Роднянский* вышел из бизнеса, совладельцем и руководителем компании стал малоизвестный в киноиндустрии Александр Чуканов.

Telegram-канал "Арбитр." напомнил, что у Фонда кино, "Кинопрайма" и Роднянского* был совместный проект: провалившийся в прокате блокбастер "Чернобыль" Данилы Козловского. По данным канала, "Кинопрайм" хочет взыскать с бывшей компании Роднянского* почти 53 млн руб. Создание "Чернобыля" обошлось в 690 млн руб., в прокате картина собрала менее 400 млн руб.