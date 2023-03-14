Астраханская область готовится к следующему этапу программы расселения аварийного жилья

В Астраханскую область прибыла рабочая группа Фонда развития территорий, которая проинспектирует результаты реализации программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в регионе.

Как отметил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов, с задачей, которую поставил губернатор Игорь Бабушкин, в регионе справились. Фактически расселено около 3000 человек из более чем 40 тыс кв м аварийного жилья в шести муниципалитетах. На мероприятия по расселению область получила из Фонда развития территорий 1,24 млрд рублей.

Сейчас Астраханская область входит в число 15 регионов из 85, которые претендуют на средства Фонда уже в текущем году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Михаил Богомолов также подчеркнул - для региона принципиально важно войти в новую программу, так как сформированный реестр аварийного жилья значительно превышает объём предыдущего этапа и составляет 270 тыс кв м, на которых проживают 14 тысяч граждан. Мероприятия программы затронут жителей девяти муниципальных образований Астраханской области.

Зампредседателя правительства также отметил, что при реализации нового этапа программы расселения одним из главных механизмов станет стимулирование строительной отрасли к возведению жилья класса стандарт. С 2016 года в Астраханской области таких домов практически не строилось, но ситуация меняется. При государственном субсидировании застройщики начали активнее заниматься проектированием квартир, подходящих по критериям под жильё в рамках программы расселения. Например, в сентябре прошлого года сдали многоквартирный дом в мкр Бабаевского, позже еще четыре дома – в селе Началово Приволжского района.

Руководитель рабочей группы выездного мониторинга контрольного управления ППК «Фонд развития территорий» Константин Ковалёв заметил, что основной задачей сейчас является проверка целевого расходования средств, соблюдения жилищных прав граждан при переселении и достоверности предоставленной регионом информации о реализации программы. Запланированы выезды в пять муниципальных образований. По итогам проверки в адрес областного правительства направят отчёт, в котором будет дана оценка полноте и качеству реализации программы.