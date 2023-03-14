14 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Астраханская область готовится к следующему этапу программы расселения аварийного жилья

В Астраханскую область прибыла рабочая группа Фонда развития территорий, которая проинспектирует результаты реализации программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в регионе.

Как отметил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов, с задачей, которую поставил губернатор Игорь Бабушкин, в регионе справились. Фактически расселено около 3000 человек из более чем 40 тыс кв м аварийного жилья в шести муниципалитетах. На мероприятия по расселению область получила из Фонда развития территорий 1,24 млрд рублей.

заседание астраханского правительства(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Сейчас Астраханская область входит в число 15 регионов из 85, которые претендуют на средства Фонда уже в текущем году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Михаил Богомолов также подчеркнул - для региона принципиально важно войти в новую программу, так как сформированный реестр аварийного жилья значительно превышает объём предыдущего этапа и составляет 270 тыс кв м, на которых проживают 14 тысяч граждан. Мероприятия программы затронут жителей девяти муниципальных образований Астраханской области.

новостройка, нацпроект, жилье, строительство, новоселье(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Зампредседателя правительства также отметил, что при реализации нового этапа программы расселения одним из главных механизмов станет стимулирование строительной отрасли к возведению жилья класса стандарт. С 2016 года в Астраханской области таких домов практически не строилось, но ситуация меняется. При государственном субсидировании застройщики начали активнее заниматься проектированием квартир, подходящих по критериям под жильё в рамках программы расселения. Например, в сентябре прошлого года сдали многоквартирный дом в мкр Бабаевского, позже еще четыре дома – в селе Началово Приволжского района.

новостройка, нацпроект, жилье, строительство, новоселье(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Руководитель рабочей группы выездного мониторинга контрольного управления ППК «Фонд развития территорий» Константин Ковалёв заметил, что основной задачей сейчас является проверка целевого расходования средств, соблюдения жилищных прав граждан при переселении и достоверности предоставленной регионом информации о реализации программы. Запланированы выезды в пять муниципальных образований. По итогам проверки в адрес областного правительства направят отчёт, в котором будет дана оценка полноте и качеству реализации программы.

Теги: нацпроект, расселение аварийного жилья, фонд развития территорий, игорь бабушкин



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