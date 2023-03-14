14 Марта 2023
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Фото: car72.ru

Над Новой Москвой вновь заметили неизвестные летательные аппараты, - Shot

Над Новой Москвой вновь заметили неизвестные летательные аппараты, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, жители поселения Вороновское обратились в полицию из-за двух беспилотников.

Объекты увидели над СНТ "70 летия ВЛКСМ". Они летели на низкой высоте — около 500 метров. Аппараты ярко светились красно-белыми огнями.

На прошлой неделе четыре объекта заметили недалеко от зоопарка "Планета обезьян". Кроме того, три беспилотника были замечены в небе над военной частью Воздушно-космических войск в Новой Москве, сообщал Mash.

Теги: летательные аппараты, новая москва



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