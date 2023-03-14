В Генштабе заявили, что отсрочки для многодетных отцов носят рекомендательный характер

Из Генштаба ВС РФ пришел ответ на запросы относительно того, продолжает ли действовать отсрочка от мобилизации для отцов троих детей. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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"Генштаб в очередной раз подтвердил, что указания продолжают действовать, но впервые добавил очень важную и неприятную деталь – они носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Теперь понятна чехарда в регионах, где каждый трактовал указания по-своему. Непонятно только, как в военном ведомстве указания могут быть рекомендательными. Они же указания, в конце концов, а не рекомендации!" - написала Останина в своем телеграм-канале.

Она также добавила, что по ее запросам были возвращены домой военнослужащие, призванные по частичной мобилизации "вне всяких правил".

Согласно закону, отсрочку предоставляют только отцам четверых детей в возрасте до 16 лет или троих детей, если жена беременна четвертым ребенком на сроке от 22 недель. Сообщалось, что в октябре Генштаб дал указание распространить отсрочку на отцов троих детей, но директива так и не была опубликована.

В феврале в Госдуму был внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.