Группа московских следователей МВД прибыла в Екатеринбург, возможно, по делу "Форэс"

В Екатеринбург прибыла усиленная группа Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Возможно, самолет с силовиками прилетел на Урал за главой ООО "Форэс" Сергеем Шмотьевым, сообщает Telegram-канал "Не для протокола" (предположительно, близкий к администрации свердловского губернатора). В сообщении также сказано, что в офисе компании уже проводятся обыски. Причины пока не раскрываются.

Накануне этот же Telegram-канал сообщил, что в Екатеринбург прилетели 70 сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Якобы среди них также находились замначальника ГУБЭП Владислав Горкавцев, 26 следователей и оперативники.

Официального подтверждения этой информации нет. До пресс-службы ООО "Форэс" на момент публикации дозвониться не удалось. В департаменте информационной политики губернатора и МВД не комментируют публикации Telegram-канала.

В свою очередь юристы, представляющие интересы компании, сообщили, что все происходящее может быть чьим-то заказом.

"Очень сильно попахивает заказом. То, что мы читаем (документы от силовиков, - прим.ред), нельзя воспринимать серьезно", - сообщает 66.RU со ссылкой на юристов.