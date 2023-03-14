Зерновую сделку продлят при условии "отсутствия форс-мажора"

Зерновая сделка будет продлена на текущих условиях при отсутствии "форс-мажорной" ситуации, переговоры о сроках идут, возможно продление на 60 дней.

"При отсутствии форс-мажорной ситуации, будет продлена. По срокам пока не могу сказать точно, но скорей всего, это будет 60 дней на текущих условиях ", - сказал РИА Новости знакомый с переговорами источник в ответ на вопрос, ожидается ли продление зерновой сделки.

По словам собеседника агентства, консультации между РФ и ООН в Женеве по зерновой сделке были конструктивными, замечания и возражения российской стороны были приняты к сведению. На вопрос, были ли учтены возражения РФ по выходу своей продукции и аммиака на мировые рынки, собеседник издания сообщил, что ООН и Турции, как гарантам зерновой сделки, были представлены соответствующие замечания и возражения.

"Все учтено, работа идет", - добавил источник.

Он также добавил, что Турция и ООН продолжают усилия по выходу российской продукции на рынки в рамках зерновой сделки, контакты с Москвой и ЕС в этом контексте будут продолжены.

"В СМИ создается такое ощущение, что Турция и ООН, будучи гарантами зерновой сделки, не заинтересованы в том, чтобы российская агропродукция и аммиак выходили на мировые рынки. Работа в этом контексте ведется постоянно, процесс сложный, возражения российской стороны учитываются. Сложно, но работа идет. Как с Москвой, так и с ЕС для устранения всех барьеров", - отметил он.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил о том, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, консультации по зерновой сделке были непростыми. Дипломат также сообщил, что Россия оценит выполнение соглашения с ООН о разблокировании экспорта своей сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки при принятии решения о возможности нового продления черноморской зерновой инициативы через два месяца. Позже министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о тои, что продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120 противоречит соглашению. Киев ожидает позицию ООН и Турции.