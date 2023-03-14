Минюст опубликовал проект порядка формирования банка данных экстремистских материалов

Минюст РФ опубликовал проект приказа об утверждении порядка формирования, ведения и использования банка данных экстремистских материалов. Он размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России должен появиться реестр экстремистской информации, а полномочия по его ведению возлагаются на Минюст.

Согласно проекту приказа, банк данных содержит материалы, признанные экстремистскими федеральным судом, и сопутствующие документы (копии судебных ‎актов, заключений экспертов и др.). Формирование и ведение банка данных осуществляется Департаментом по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста РФ в электронном виде.

При этом сведения, содержащиеся в банке данных, являются информацией ограниченного доступа. Он используется в целях обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти по противодействию экстремистской деятельности и мониторинга в сфере противодействия экстремизму. Пользователями банка данных являются Минюст, МИД, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, ФСБ, Рокомнадзор, Росфинмониторинг, Федеральная таможенная служба, Верховный Суд РФ и Федеральная служба войск нацгвардии.

Ответственность за производство и распространение экстремистских материалов устанавивает статья 20.29 КоАП РФ. Штраф для граждан за составляет 1-3 тыс. рублей. Также могут назначить административный арест на срок до 15 суток с конфискацией материалов и оборудования, использованного для их производства. Должностным лицам грозит штраф 2-5 тыс. рублей, а юрлицам — от 100 тыс. до 1 млн с возможностью приостановления деятельности на срок до трех месяцев.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру юстиции Константину Чуйченко и главе Роскомнадзора Андрею Липову создать единый реестр всех материалов, запрещенных к распространению на территории России. Он отмечает, что если перечень экстремистских материалов есть, то другие запрещенные материалы ни в какие списки не входят.