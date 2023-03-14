Россия распространила в ООН переписку по "Северным потокам"

Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по расследованию подрыва "Северных потоков". Об этом сообщил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в Telegram.

"Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", — написал дипломат.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил, что Россия так и не была допущена к расследованию этого "небывалого теракта". Он добавил, что версию о причастности к взрывам некой "проукраинской группировки" в Совбезе ставят под сомнение, поскольку не видят прямой выгоды Киева от гибели "Северных потоков".