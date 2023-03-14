14 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

Россия распространила в ООН переписку по "Северным потокам"

Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по расследованию подрыва "Северных потоков". Об этом сообщил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в Telegram.

"Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", — написал дипломат.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил, что Россия так и не была допущена к расследованию этого "небывалого теракта". Он добавил, что версию о причастности к взрывам некой "проукраинской группировки" в Совбезе ставят под сомнение, поскольку не видят прямой выгоды Киева от гибели "Северных потоков".

Теги: северные потоки, оон, переписка, взрывы



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