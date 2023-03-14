14 Марта 2023
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Общество
Фото: Украинские железные дороги

В Херсонской области российские паспорта получили менее 10% населения

В Херсонской области выдано уже около 80 тыс. российских паспортов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он добавил, что к 1 сентября власти хотят увеличить эту цифру до 150 тыс., передает ТАСС.

По данным украинской статистики, в 2020 году численность населения Херсонщины составляла около 1 млн человек, в том числе более 630 тыс. жителей городов и ПГТ. Таким образом, пока россиянами по документам стали менее 10% жителей региона.

В ноябре 2022 года российские военные покинули Херсон – столицу региона, сейчас она находится под контролем Киева.

Теги: херсонская область, паспорт, гражданство



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