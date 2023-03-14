В Тюменской области готовят к вводу семь новых школ в 2023 году

В Тюменской области готовят к вводу семь новых школ в 2023 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Из них — крупные школы в общей сложности на 4200 мест в микрорайонах Тюмени: "Тура", "Плеханово", "Ямальский-2". На 600 учебных мест в Ишиме взамен старого здания школы №4. В сельской местности в рамках региональной программы замены деревянных зданий: с. Новотроицкое Нижетавдинского района; с. Крашенинино Упоровского района; д. Митькинское Вагайского района.

Во время ежегодного Послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил: "Мы поставили значимую цель – за период с 2019 по 2024 год построить более 1300 новых школ. Прошу регионы эти планы выдерживать, четко выдерживать".

Отметим, что в регионе ведется программа по ликвидации старых деревянных школ. С 2020 года по 2022 были введены в эксплуатацию шесть новых капитальных или модульных школьных зданий в селах и деревнях Ялуторовского, Тобольского и Вагайского районов.

Ранее сообщалось, что в целом в рамках программы замены деревянных зданий предстоит заменить 30 деревянных школ. В общей сложности это 1 тысяча 140 современных учебных мест, 430 мест в дошкольных отделениях. Кроме того, в новых школьных зданиях разместятся 15 ФАПов.