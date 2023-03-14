Начальник Кольцовской таможни переходит на работу в Пулково

Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков возглавит одну из крупнейших в стране авиационных таможен – в Пулково. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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По данным УТУ, на службу в Пулково Тимощенков перейдет уже завтра, 15 марта. Исполнять обязанности главы Кольцовской таможни до назначения нового руководителя будет первый замначальника таможни Михаил Сентяков.

Анатолий Тимощенков занял пост начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина в апреле 2018 года. За этот период кадровый состав обновился на 70%, а средний возраст инспектора таможни снизился до 30 лет. Последние годы Кольцовская таможня получала высокую оценку деятельности со стороны как Уральского таможенного управления, так и Федеральной таможенной службы.

Напомним, что в 2022 году в рамках параллельного импорта в Уральский федеральный округ было ввезено продукции на 28 млн долларов США.