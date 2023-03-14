14 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба РМК

"Дети России" смогли собрать больше 4 миллионов рублей для детского онкоцентра Екатеринбурга

Благотворительный фонд "Дети России", основанный УГМК, собрал для юных пациентов онкологического центра Екатеринбурга более 4 млн рублей. Средства пойдут на оборудование медучреждения современными технологиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, фонд еще с 2012 года ведет проект по обновлению технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. В этот раз в центр закупят две пятифункциональные реанимационные кровати и анестезиологическую станцию.

Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Боровских уверяет, что в наркозном аппарате нуждается сразу несколько отделений. Он позволит лишний раз не подвергать сложных пациентов транспортировке, а специализированные кровати позволят предотвратить вторичные осложнения.

Ранее к сбору средств присоединился и хоккейный клуб "Автомобилист", собравший для фонда 365 тыс. руб.

"Мы благодарны всем, кто принимал участие, кто регулярно поддерживает Фонд и проект "Ты ему нужен", – отметила Юлия Нутенко, директор фонда "Дети России". – Благодаря нашим добрым друзьям, тем, кто постоянно следит за подопечными, откликается на просьбы, эта огромная сумма была собрана всего за два месяца".

По словам организаторов, в последнее время все больше людей соглашаются с тем, что детский рак успешно лечится в России, и поддерживают специалистов в борьбе с коварной болезнью.

Теги: Екатеринбург, УГМК, Дети России, онкоцентр



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