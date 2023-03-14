Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в госизмене.

Мера пресечения избрана на два месяца, до 22 апреля, то есть постановление выносилось еще в конце февраля, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, мужчина предложил украинской разведке передавать данные об объектах Минобороны РФ в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что жителя Амурской области задержали за сбор секретных данных для иностранных спецслужб. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.