Politico: Европе грозит "гражданская война" из-за запрета автомобильных двигателей

14 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Politico: Европе грозит "гражданская война" из-за запрета автомобильных двигателей

Будущее двигателя внутреннего сгорания (ДВС) может стать причиной франко-германской войны. Статья об этом вышла на первой полосе европейского издания Politico.

В прошлом году законодатели и правительства стран-членов ЕС договорились, что производители должны сократить выбросы у новых автомобилей на 55% к 2030 году по сравнению с 2021 годом, а к 2035 году полностью их исключить. Фактически это означает, что продажа новых автомобилей с ДВС будет запрещена. Однако не все страны поддерживают инициативу, в том числе Германия, имеющая свою автомобильную промышленность, которая должна быть просто уничтожена уже через 12 лет.

Накануне в Страсбурге собрались министры из групп стран, не желающих запрещать автомобили (Италии, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, Словакии и Португалии). Они заявили, что эти правила нуждаются в изменениях. Так, министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что это станет ударом по Европе и подарком для Китая.

"Защите природы данная идея никак не поможет", - сказал он.

Недовольные страны предлагают оставить ДВС возможность работать на синтетическом топливе.

Однако Франция, как и Испания, поддерживают план ЕС по нулевому уровню выбросов до 2035 года. Их активно поддерживают Бельгия, Швеция, Дания, Ирландия и Нидерланды. Европарламент заявил, что не будет пересматривать окончательный текст, согласованный в прошлом году.

Германия с союзниками в последний момент заблокировали окончательное утверждение закона, согласно которому с 2035 года в ЕС фактически можно будет продавать только электромобили. "Автомобильный вопрос" стал политическим для Германии.

"Этот скандал подрывает претензии Европы на звание мирового лидера в сокращении выбросов парниковых газов, а также рискует вылиться в более широкие дебаты о балансе сил в континентальной политике", - пишет издание.

В другом материале отмечается, что президент США Джо Байден расколол верхушку ЕС ужесточением своей политики в отношении Китая. И свою роль в этом играет "автомобильный вопрос". Германия является крупным инвестором в Китай, особенно через автомобильную промышленность.

Теги: автомобили, выбросы, ЕС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети