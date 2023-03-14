Politico: Европе грозит "гражданская война" из-за запрета автомобильных двигателей

Будущее двигателя внутреннего сгорания (ДВС) может стать причиной франко-германской войны. Статья об этом вышла на первой полосе европейского издания Politico.

В прошлом году законодатели и правительства стран-членов ЕС договорились, что производители должны сократить выбросы у новых автомобилей на 55% к 2030 году по сравнению с 2021 годом, а к 2035 году полностью их исключить. Фактически это означает, что продажа новых автомобилей с ДВС будет запрещена. Однако не все страны поддерживают инициативу, в том числе Германия, имеющая свою автомобильную промышленность, которая должна быть просто уничтожена уже через 12 лет.

Накануне в Страсбурге собрались министры из групп стран, не желающих запрещать автомобили (Италии, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, Словакии и Португалии). Они заявили, что эти правила нуждаются в изменениях. Так, министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что это станет ударом по Европе и подарком для Китая.

"Защите природы данная идея никак не поможет", - сказал он.

Недовольные страны предлагают оставить ДВС возможность работать на синтетическом топливе.

Однако Франция, как и Испания, поддерживают план ЕС по нулевому уровню выбросов до 2035 года. Их активно поддерживают Бельгия, Швеция, Дания, Ирландия и Нидерланды. Европарламент заявил, что не будет пересматривать окончательный текст, согласованный в прошлом году.

Германия с союзниками в последний момент заблокировали окончательное утверждение закона, согласно которому с 2035 года в ЕС фактически можно будет продавать только электромобили. "Автомобильный вопрос" стал политическим для Германии.

"Этот скандал подрывает претензии Европы на звание мирового лидера в сокращении выбросов парниковых газов, а также рискует вылиться в более широкие дебаты о балансе сил в континентальной политике", - пишет издание.

В другом материале отмечается, что президент США Джо Байден расколол верхушку ЕС ужесточением своей политики в отношении Китая. И свою роль в этом играет "автомобильный вопрос". Германия является крупным инвестором в Китай, особенно через автомобильную промышленность.