В Югре будут судить шамана за нападение на полицейских с топором

В Югре будут судить шамана, хранителя священного озера Имлор Сергея Кечимова, который с топором напал на полицейских.

По данным канала "Мегаполис", инцидент произошел в конце прошлого года.

Кечимов в состоянии алкогольного опьянения ехал на снегоходе, был остановлен сотрудниками ГИБДД и устроил потасовку: ударил одного из сотрудников, а затем стал размахивать топором.

В конце марта состоится первое заседание по уголовному делу. Кечимову инкриминируют 318 статью УК РФ: "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.