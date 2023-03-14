Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл 1 млрд руб. в новогоднем тираже "Русского лото". Правда, после вычета налога мужчина получит только 850 млн руб.

О выигрыше Земсков и его жена узнали 1 января 2023 года, но за получением приза обратились только в феврале, передает РИА Новости.

"Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки", - рассказал слесарь.