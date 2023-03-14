Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление

Украинские власти начали переброску боевой авиации на Запорожское направление. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных американцами из Афганистана.

9 марта врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что российские силы организовали в регионе глубоко эшелонированную линию обороны, военные готовы к отражению возможного контрнаступления ВСУ.