За пять лет в здравоохранении Новосибирской области проведена цифровизация, создана сеть профильных центров, возрождена санавиация, введено 140 новых ФАПов  

14 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

За пять лет в здравоохранении Новосибирской области проведена цифровизация, создана сеть профильных центров, возрождена санавиация, введено 140 новых ФАПов  

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов накануне рассказал о некоторых итогах развития системы здравоохранения в регионе.

В течение последних лет особое внимание уделялось повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения, обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами, внедрению современных технологий оказания медицинской помощи и созданию инфраструктуры.

Детская поликлиника(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, в Новосибирской области успешно внедряется новая модель оказания первичной помощи онкологическим больным – Центры амбулаторной онкологической помощи, главная задача которых – выявить злокачественное образование на ранней стадии и сделать так, чтобы каждый пациент смог получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства. Уже созданы 12 из 16 запланированных ЦАОПов, закуплено более 250 единиц современного медицинского оборудования. В 2023 году планируется открыть еще 3 ЦАОПа, а в 2024 году полностью завершить формирование всей сети Центров амбулаторной онкологической помощи.

медицина, слайды, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Если в 2019 году, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в области функционировали только два региональных сосудистых центра, в 2023 году запланировано увеличить число РСЦ до восьми.

За пять лет парк машин скорой медицинской помощи Новосибирской области обновлен на 207 единиц. В Новосибирской области фактически создана заново санитарная авиация – медицинские вертолеты выполнили более 680 вылетов, спасено более 1000 человеческих жизней.

При поддержке правительства Новосибирской области и главы региона губернатора Андрея Травникова в регионе активно ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов – уже построено и введено 140 ФАПов и 2 амбулатории. Введен в эксплуатацию Областной перинатальный центр, ведется строительство новых больниц и инфекционного госпиталя.

С 2019 года в 94 медицинских организациях Новосибирской области проведен комплексный ремонт с внедрением сберегающих технологий, для них закуплено более 28,7 тыс. единиц оборудования.

Модернизация первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» позволяет повысить доступность медицинской помощи – в 2022 году каждый второй взрослый житель региона прошел диспансеризацию или профилактические осмотры, серьезный импульс получила цифровизация здравоохранения.

здравоохранение, нацпроект, медицина(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Очень важный показатель – увеличение охвата жителей Новосибирской области профосмотрами и диспансеризацией. За последние годы мы сделали очень серьезную работу, количественный и качественный рывок в цифровизации системы здравоохранения. Мы довели до ума нашу медицинскую информационную систему, и сегодня объективно в её адрес звучит меньше нареканий, чем три года назад. Наша задача – добиться масштабирования тех проектов, которые уже запущены: электронный рецепт, электронная карта пациента, все наши сервисы, облегчающие работу медиков».

Теги: фап, здравоохранение, санавиация, цифровизация, диспансеризация, андрей травников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети