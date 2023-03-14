14 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отправили в колонию "курьера", работавшего на мошенников

Суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю города, который был так называемым "курьером" у мошенников. Уральца отправили в колонию и заставили его вернуть причиненный ущерб.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды молодой человек через приложение в телефонном мессенджере вступил в преступный сговор с неизвестным. В июне 2022 года тот позвонил на телефон пенсионерки 1948 года рождения, проживающей в Екатеринбурге. В ходе разговора аферист выдал себя за сотрудника правоохранительных органов и сообщил старушке о якобы произошедшем ДТП по вине ее внучки, в результате чего будто бы пострадал человек.

После этого неизвестный предложил "решить вопрос", передав деньги "пострадавшей стороне". А когда пенсионерка согласилась, мошенник отправил к ней ныне осужденного молодого человека. "Курьер" приехал к бабушке домой и забрал у нее 300 тысяч рублей. Вскоре он был задержан.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес сообщнику аферистов свой приговор: два года в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, суд взыскал с него 300 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Что касается мошенника, который звонил по телефону, то его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Напомним, недавно на Среднем Урале задержали "курьеров", от которых пострадали более 15 человек.

Теги: мошенники, курьер, приговор, Екатеринбург



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