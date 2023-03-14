Украинский режим освободил российского летчика Криштопа для обмена
Российский летчик Максим Криштоп, чей самолет был подбит над Харьковской областью в марте 2022 года и который был захвачен в плен после катапультирования, освобожден из-под стражи. Об этом говорится в постановлении Дзержинского районного суда Харькова, опубликованном в едином реестре судебных решений.
Ходатайство об освобождении Криштопа подала группа прокуроров офиса генпрокурора Украины с целью обменять его на кого-то из украинских боевиков.