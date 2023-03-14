14 Марта 2023
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Фото: Накануне.ru

Китай возобновит выдачу иностранцам всех типов виз

Департамент консульских дел МИД КНР во вторник подтвердил, что Китай с 15 марта намерен возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам для въезда на территорию страны. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети WeChat.

Для дальнейшего улучшения перемещения граждан через границу, было принято решение с 00.00 15 марта по пекинскому времени (19.00 14 марта по московскому времени) внести коррективы в политику выдачи виз и въезда иностранных граждан в Китай.

"Находящиеся за рубежом органы, осуществляющие выдачу виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам, направляющимся в Китай", - цитирует ТАСС документ.

С 15 марта будет восстановлена функция виз, которые были выданы до 28 марта 2020 г. и у которых еще не закончился срок действия. Кроме того, будет восстановлена выдача приграничных виз приграничными пунктами "при выполнении соответствующих условий". В сообщении также сказано, что со среды будет возобновлена политика безвизового въезда в южную китайскую провинцию Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао организованных групп иностранных граждан и безвизовый режим для туристических групп из стран АСЕАН, въезжающих в город Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (юг КНР).

Теги: Китай, виза, иностранцы



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