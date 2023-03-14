14 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Нижнем Тагиле автобус протащил за собой пенсионера по снегу и грязи. Инцидент попал на видео

В Нижнем Тагиле водитель автобуса тронулся с остановки, не убедившись в том, все ли пассажиры успели зайти в салон. В результате 73-летнему мужчине в дверях зажало ногу, транспорт тронулся и пенсионера около 20 метров протащили по снегу и грязи. Инцидент произошел еще 10 марта, накануне один из водителей опубликовал запись с видеорегистратора, который зафиксировал ЧП.


Осторожно 18+

"Мы сигналили водителю автобуса что было мочи, но он продолжал ехать! Мы хотели помочь пострадавшему, но, к сожалению, дедушка от нас убежал. Видимо, был в шоке от произошедшего. Слава Богу, жив", - рассказала подписчица паблика "Инцидент Нижний Тагил", отправившая видео.

ЧП произошло в районе остановки "Универсам" при посадке в городскую маршрутку № 25. По словам одной из пассажирок автобуса, водитель, видимо, вообще не слышал пенсионера, который кричал "Стой". Он остановился только после того, как на него стали кричать сами пассажиры, требующие нажать на тормоз.

"Мне кажется, что он так бы и поехал дальше. И неизвестно, чем бы тогда закончилось для пострадавшего все это. Видимо, зеркалами данный водитель вообще не пользовался. И, получается, если бы пассажиры не начали бить тревогу и наводить панику, автобус бы набрал скорость... Я была в середине автобуса, поэтому не имела никакой возможности помочь пострадавшему. В автобусе в это время было очень много пассажиров", - рассказала тагильчанка.

По словам очевидцев, пенсионер сильно не пострадал. После того, как транспорт остановился, водитель вышел, помахал руками, сел обратно и уехал. Пострадавшему помогли другие водители, которые довезли пожилого свердловчанина до дома. От вызова "скорой" тот отказался.

По данному факту Госавтоинспекция Нижнего Тагила проводит проверку.

Теги: Нижний Тагил, автобус, водитель, пенсионер



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