В Челябинской области цены на бензин признали одними из самых низких в России

В Челябинской области цены на бензин одни из самых низких в России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

За литр бензина марки АИ-92 в регионе придется заплатить 43,49 рублей. Дешевле он стоит только в ЯНАО (40,74 руб.) и республике Коми (43,05 руб.).

Литр бензина марки АИ-95 в Челябинской области стоит 47,61 руб. дешевле топливо этой марки можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе (44,49 руб.), Алтайском крае (46,87 руб.), республике Коми (47,17 руб.) и Томской области (47,50 руб.).