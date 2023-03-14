Выпускники в новых регионах смогут сдать ГИА экстерном

Выпускники Донецкой, Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей смогут сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА) экстерном бесплатно в этом и следующем учебных годах. Соответствующий приказ Минобрнауки обнародован на официальном портале правовой информации.

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В документе отмечается, что для этого в образовательной организации создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. Порядок их формирования, срок действия и регламент работы устанавливается локальными актами организации.

Еще один приказ министерства позволяет студентам из новых регионов, уволенным с военной службы, перейти с платного обучения в вузах, где они были на платном обучении, на бесплатное. Единственное требование - в вузе должны быть свободные бюджетные места. Вуз устанавливает сроки подачи заявлений и должен обеспечить открытость информации о количестве вакантных бюджетных мест. Решение о переходе обучающегося на бесплатную форму принимается специально создаваемой комиссией в порядке очередности поступления заявлений. Полномочия и порядок деятельности комиссии определяются вузом самостоятельно. По результатам рассмотрения заявления обучающегося комиссия принимает решение в срок не позднее 10 календарных дней о переводе на бесплатную форму или об отказе, если бюджетных мест нет.

Вопрос перевода студентов на бесплатную форму возник после демобилизации студентов, ранее мобилизованных для участия в СВО. В ДНР к учебе вернулись около 2,5 тыс. студентов. Переведенным на бюджетные места назначена стипендия, сообщила заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина. При этом академические долги не были "прощены". Как вышедшим из академического отпуска, студентам предоставлен индивидуальный план ликвидации академической задолженности.