14 Марта 2023
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Фото: Синьхуа

Умер олимпийский чемпион Фосбери, изменивший легкую атлетику

Олимпийский чемпион 1968 г. по прыжкам в высоту, американский легкоатлет Дик Фосбери скончался на 77-м году жизни.

"С тяжелым сердцем я должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье после кратковременного рецидива лимфомы", - приводит РБК сообщение агента спортсмена Рэя Шултье.

Фосбери является изобретателем современной техники прыжков в высоту, которую он продемонстрировал в 1964 г. на победном студенческом чемпионате США. Стиль прыжка получил ироничное название "фосбери-флоп" благодаря репортажу в газете Medford Mail-Tribune, где автор сравнил прыгуна с рыбой в лодке. В тот момент в этом виде доминировали перекидной стиль и так называемые "ножницы".

Несмотря на победу в чемпионате, у "фосбери-флоп" появилось много противников. Широкую известность стиль получил в 1968 г., когда Фосбери победил на Играх в Мехико с олимпийским рекордом (2,24). Несмотря на скепсис тренеров ведущих сборных, стиль быстро начал обретать популярность. Через четыре года на Олимпиаде в Мюнхене 28 из 40 участников использовали технику Фосбери, хотя "золото" получил советский прыгун Юри Тармак с перекидным стилем.

Теги: Дик Фосбери, стиль, прыжки в высоту



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