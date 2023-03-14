Банкоматы на Кубе начали принимать карты "Мир"

Банкоматы на Кубе начали принимать карты российской платежной системы "Мир".

РИА Новости передает, что в одном из банкоматов Гаваны корреспондент смог снять 5 тысяч кубинских песо со своего рублевого счета при помощи карты "Мир".

Как сообщил источник, платежная система на Кубе пока только на начальном этапе внедрения - речь идет только об операциях снятия наличных через сеть банкоматов на острове.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция создадут альтернативу картам "Мир" перед началом туристического летнего сезона в мае 2023 года.