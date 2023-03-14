В Киеве возмутились продлением зерновой сделки на 60 дней, а не на 120

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков полагает, что продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120 противоречит соглашению. Киев ожидает позицию ООН и Турции.

"Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, следовательно, позиция России о его продлении только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Мы ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы", - цитируют "Ведомости" запись Кубракова в Twitter.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил о том, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, консультации по зерновой сделке были непростыми. Дипломат также сообщил, что Россия оценит выполнение соглашения с ООН о разблокировании экспорта своей сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки при принятии решения о возможности нового продления черноморской зерновой инициативы через два месяца.

"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса в том, что касается экспорта из России на мировой рынок, так, как это обсуждалось первоначально. Речь идет о снятии тех ограничений, которые мешают нашему экспорту, и реализации тех заявленных исключений из санкций, о которых так часто любят говорить в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне", - сказал он.