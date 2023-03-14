В Челябинской области водителей просят отказаться от поездок из-за снегопада

В Челябинской области водителям рекомендуют отказаться от поездок из-за снегопада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД.

В регионе сегодня осадки в виде дождя, переходящего в снег, в отдельных районах возможен гололед и метели. Водителей призывают быть предельно осторожными и внимательными и, по возможности, отказаться от поездок.

Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту.

В региональном миндортрансе уточнили, что на уборку снега на региональных дорогах выведены 217 единиц техники.

Напомним, сегодня в регионе установились неблагоприятные метеоусловия. С 5 утра идут обильные осадки в виде мокрого снега. В Кизильском, Бреденском, Карталинском районах идет дождь.